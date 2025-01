Anticipazionitv.it - Uomini e Donne anticipazioni, Francesca ha la scelta? Prime esterne per Gianmarco

La registrazione didel 28 Gennaio 2025 ha regalato momenti di forte coinvolgimento.Sorrentino ha approfondito la conoscenza con Gianluca Costantino, mentreMeo ha espresso tutto il suo malcontento. Il comportamento della tronista genera nuovi sospetti su una imminente. Nel frattempo,Steri ha iniziato le suedopo la valanga di candidature ricevute. Scopriamo tutti i dettagli della puntata, forniti da Lorenzo Pugnaloni.: ladiSorrentino è Gianluca Costantino?Sorrentino ha deciso di uscire in esterna solo con Gianluca Costantino e il loro rapporto sembra evolversi in maniera positiva. In studio, entrambi hanno confermato di trovarsi molto bene insieme. “Ci troviamo sempre meglio e il nostro legame cresce sempre di più”, hanno dichiarato di fronte al pubblico.