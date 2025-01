Sport.quotidiano.net - Teodora, si ricomincia: "Il gruppo è cresciuto"

Per l’Olimpiail girone di ritorno si apre sabato (PalaCosta, fischio d’inizio alle 17, ingresso gratuito), con l’impegno interno contro Jesi. All’andata fu una bella vittoria delle ravennati per 3-2. "La prima partita di campionato è sempre un’incognita – commenta la centrale Sara Marchesano – e averla vinta ci ha dato una prima spinta di ottimismo, anche per aver superato le difficoltà di giocare in trasferta, in un palasport molto grande contro un’avversaria che era fra le favorite". Dopo quell’esordio la squadra ravennate ha fatto qualche buon risultato, ma è sembrata un po’ bloccata. "Abbiamo lasciato qualche punto per strada, soprattutto arrivando al quinto set in partite che si potevano chiudere prima. Potevamo essere in una posizione migliore, visto che la classifica è cortissima e con pochissimi punti si potrebbe salire di molto".