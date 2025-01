Juventusnews24.com - Szczesny racconta: «Mi piace molto il calcio di Thiago Motta, la Juventus tornerà ad essere quella di una volta. Danilo? Non mi aspettavo neanche il mio addio…»

di RedazioneNews24e torna a parlare di. Le dichiarazioni dell’ex portiere bianconero, oggi in forza al BarcellonaWojciechè tornato a parlare dialla Gazzetta dello Sport. Le dichiarazioni dell’ex portiere bianconero.RETROSCENA BARCELLONA – «Torno a Marbella e mio figlio mi chiede di vedere il Barça, che gioca col Villarreal. Ho guardato il mio destino. Ter Stegen si fa male, a fine partita dallo spogliatoio mi chiama Robert. Ho sentito che era un’opportunità troppo entusiasmante per rifiutarla. Sono venuto qui senza l’aspettativa di giocare».JUVE DI– «Il progetto mi, però è chiaro che quando cambi tutto guardando al futuro finisci con il sacrificare i risultati della prima stagione. Mil’idea didie come sta giocando, poi è chiaro che c’è stato qualche pareggio di troppo.