Quotidiano.net - Pedopornografia online, sequestrati migliaia di file: 18 arresti e 14 denunce in tutta Italia

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 29 gennaio 2025 - Decine didipedopornograficidurante l'operazione ‘Viper 2’, una vasta indagine contro la pedofiliapartita da Venezia e che ha interessato 18 province in. Sono 12 le persone arrestate e 14 quelle denunciate dalla Lombardia e Veneto fino alla Calabria, ma anche a Roma, in Toscana e in Campania. Nella precedente inchiesta, agenti sotto copertura avevano intercettato numerose community internazionali di pedofili. Pedolifilia: l’operazione È di 12e 14il bilancio di un'articolata operazione di contrasto alla pedofiliadella polizia condotta dagli investigatori del Centro operativo per la sicurezza cibernetica di Venezia, coordinati dalla locale procura e dal Centro nazionale per il contrasto alladella polizia postale.