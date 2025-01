Gamberorosso.it - Pandoro Gate, Chiara Ferragni andrà a processo per truffa aggravata. L'influencer: "Accusa ingiusta"

Leggi su Gamberorosso.it

È passato poco più di un anno dal casoche ha coinvolto l'azienda dolciaria Balocco e. Dopo 13 mesi l'è stata rinviata a giudizio con l’di. Le udienze riguarderanno anche le uova di Pasqua create in collaborazione con Dolci Preziosi. Il decreto di citazione diretta è stato notificato stamattina agli avvocati dell’imprenditrice. Con, la procura di Milano ha disposto la citazione diretta anche per il suo ex manager Fabio Damato. Gli avvocati Giuseppe Iannaccone e Marcello Bana, che difendono l'imprenditrice digitale, hanno dito: «Restiamo fermamente convinti che questa vicenda non abbia alcuna rilevanza penale e che ogni profilo controverso sia già stato affrontato e risolto avanti l'Agcm. L’interlocuzione con i pm non ha avuto l’esito auspicato e la Procura ha preferito demandare al Giudice del dibattimento ogni decisione nonostante sia evidente l’assenza di condotte costituenti reato e la mancanza delle condizioni di procedibilità.