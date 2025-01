Ilrestodelcarlino.it - Miralfiore, è ancora scontro. La coordinatrice della Consulta:: "Ennesimo e inutile scempio"

Parlano di "" e di "sacrificio", laSostenibilità, Giulia Galli e il referente di Verde e, Flavio Angelini, in merito agli ultimi interventi di manutenzione del verde effettuati nel parco qualche settimana fa. "Esprimiamo la nostra più totale e ferma contrarietà nei confronti dell’azzeramento del sottobosco, avvenuto sul perimetro del, a confine con le vie Cimarosa e Solferino ed anche con diversi alberi abbattuti nell’area esterna, quella adiacente alla ex casa colonica, ora parcheggio – dicono Galli ed Angelini –. Un sacrificio che oltre ad essere assolutamente dannoso per la salute del parco e dei cittadini, risulta totalmente inefficace rispetto alla sicurezza". Secondo le due organizzazioni, "anziché affrontare il temasicurezza in modo strutturale, si interviene tagliando alberi e sottobosco per infondere nei cittadini una percezione di sicurezza, nella totale assenza di un supporto tecnico-scientifico qualificato".