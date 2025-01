Inter-news.it - Milan-Inter, le due curve unite in un messaggio di solidarietà. L’iniziativa

si disputerà domenica 2 gennaio alle ore 18. Per l’occasione, le duehanno organizzato un’iniziativa benefica per i senzatettoesi.LA NOTIZIA –non sarà soltanto un confronto, il terzo della stagione, dall’alto livello di tensione sul rettangolo di gioco, ma anche l’opportunità per mettere in atto un’iniziativa nel segno della. Ad essere coinvolte saranno ledi entrambe le squadre, le quali dirigeranno le attività di raccolta dei beni di prima necessità e dei prodotti per l’igiene da destinare ai senzatetto della città dio.dellenel dettaglioI DETTAGLI – Intorno alle ore 14, quando mancheranno 4 ore all’inizio del derby, i tifosi si raduneranno dinanzi allo Stadio San Siro per consegnare quanto raccolto ai City Angels, figure le quali svolgono un lavoro fondamentale sia nelle strade che nei centri di accoglienzaesi.