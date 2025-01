Dilei.it - La vera storia di Sylvie, il primo amore di Bob Dylan che per lui scappò in Italia

Leggi su Dilei.it

Nel film A Complete Unknown, che racconta la nascita del mito Bob, si chiamaRusso e ha il volto di Elle Fanning. Nel mondo reale, lontano dallo schermo e sempre al riparo dai riflettori, ildel cantautore simbolo del folk ha il nome di Suze Rotolo, una donna che amò l’uomo più famoso del mondo, senza mai sentire il bisogno di rubargli neppure un pizzico di fama. Ripercorriamo la sua, nella pellicola volutamente nebulosa.Suze Rotolo, ildi BobEra il luglio 1961 quando, nella piccola chiesa di Riverside, a Manhattan, la 17enne Suze Rotolo ascoltò per la prima volta la strana e irresistibile musica folk di Robert Zimmerman, colui che, qualche mese dopo si sarebbe trasformato per sempre in Bob. A presentarli fu la sorella di lei, Carla.