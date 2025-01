Ilnapolista.it - La Fiorentina cede Biraghi all’Inter, in prestito per sei mesi (Schira)

Leggi su Ilnapolista.it

L’esperto di mercato Nicolòha da poco diffuso la notizia sui suoi canali ufficiali secondo cuisarebbe vicinissimo all’accasarsi. L’esterno sinistro dellaè praticamente stato escluso dalla rosa di Palladino (da ex capitano ndr) ed ora cerca squadra. Anche il Napoli aveva mostrato interesse, soprattutto volendo investire ora su un difensore e quindi di fatto non sostituendo Kvaratskhelia (Spinazzola diverrebbe, nelle coppie, ala sinistra).Buchanan sostituito da, Zalewski sullo sfondo ()Di seguito quanto riportato dall’esperto di mercato su X:«Laha dato il via liberaper Cristianoinper 6ha già un accordo di massima con l’Inter, che ora attende una risposta definitiva dalla Roma e Nicola Zalewski, che è attualmente il piano A come sostituto di Buchanan.