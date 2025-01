Agi.it - In Cina nasce un topo da due genitori maschi

AGI - Per la prima volta, è stato possibile generare prole vivente e longeva da una coppia diomosessuali. A riuscirci gli scienziati della Chinese Academy of Sciences (CAS) di Pechino, che hanno pubblicato un articolo sulla rivista Cell Stem Cell per rendere noti i risultati del proprio lavoro. Il team, guidato da Wei Li e Qi Zhou, ha utilizzato l'ingegneria delle cellule staminali embrionali per creare unbi-paterno, nato da due, che ha raggiunto con successo l'età adulta. I risultati descrivono il targeting di un particolare set di geni coinvolti nella riproduzione, che ha permesso ai ricercatori di superare sfide precedentemente insormontabili nella riproduzione unisessuale di mammiferi. "Questo lavoro - afferma Li - contribuirà ad affrontare una serie di limitazioni nella ricerca sulle cellule staminali e sulla medirigenerativa.