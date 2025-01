Lortica.it - Giovane arrestato per spaccio di droga: cocaina nascosta con una calamita sotto l’auto

Nella serata di ieri, i Carabinieri della Compagnia di San Giovanni Valdarno hanno tratto in arresto un 24enne di origine albanese, colto in flagranza di reato per detenzione edi sostanze stupefacenti, tra cui, marijuana e crack.L’episodio è avvenuto durante un normale servizio di pattuglia da parte del Nucleo Operativo e Radiomobile. I militari hanno sorpreso ilmentre vendeva una dose dia un acquirente in un’area del centro urbano. Quest’ultimo è stato identificato e segnalato alla Prefettura come consumatore di stupefacenti.Dopo aver fermato il ragazzo, i Carabinieri hanno proceduto con una perquisizione del veicolo, scoprendo un contenitore magnetico fissato. Al suo interno sono state trovate 38 dosi di, per un peso totale di circa 16 grammi.