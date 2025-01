Juventusnews24.com - Fagioli Marsiglia, pressing incessante dei francesi: le ultimissime sul futuro del centrocampista della Juve

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24dei: tutti gli ultimissimi aggiornamenti suldelntusSky Sport ha fatto il punto sul calciomercatontus: non solo i possibili acquisti, i bianconeri lavorano anche a quelle che potrebbero essere da qui al gong finale le cessioni.Tra queste c’è anche quella di Nicolò, precipitato al fondo delle gerarchie di Thiago Motta e per questo ormai da diverse settimane con le valigie in mano. In Italia ci hanno provato diversi club tra cui Fiorentina e Napoli, ma all’estero sta spingendo fortissimo il: ial momento sono in pole.Leggi suntusnews24.com