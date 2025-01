Nerdpool.it - Edizioni BD & J-POP Manga al Nerd Show di Bologna

Il fine settimana dell’1 e 2 febbraio aFiere torna il, una immersione nella galassiaa 360 gradi tra fumetti,, videogiochi, gadget e cosplayer.BD; J-POPnon possono che essere tra i protagonisti della manifestazione allo stand 477 del Padiglione 22 con tanti autori in firma e tutte le ultime uscite!Lato J-POP, saranno disponibili in stand molte attese novità tra cui l’imperdibile Edizione Deluxe de Il mio matrimonio felice 5 con booklet in allegato, il primo volume del romance Firefly wedding in edizione regular e variant, l’originale battle shonen ambientato nel mondo deika Il Drago e il Camaleonte e molto altro!PerBD, torna a incontrare i suoi fan la disegnatrice Martina Ioppolo, cocreatrice, insieme alla sceneggiatrice Viola Musaraj, della serie fantasy Dragonslayer presentata in volume alla scorsa edizione di Lucca Comics; Games dopo il debutto su TacoToon.