Lanazione.it - E’ morto l’imprenditore Andrea Toccafondi, per anni alla guida dell’Ac Prato

Leggi su Lanazione.it

, 29 gennaio 2025 – E’all’età di 78. Un nome storico per la città di, legato a doppio filo al calcio cittadino. Per lungo, lunghissimo tempo la famigliaè stata. Rilevata dai fratelli Senatori nel 1979, il passaggio dfamigliaa Stefano Commini avvenne solo nel 2021, dopo 42di proprietà. A lungodetenne il record di presidente più longevo d’Italia. In tribuna al Lungobisenzio si vedevano lui, la moglie Luciana e i figli, a partire da Paolo, che delè stato un po’ tutto: da raccattapalle a portiere a presidente. Con lui tre sorelle, Simona, Donatella e Susanna. La sua avventuradei lanieri si può dividere in due: i primisegnati da un Lungobisenzio sempre strapieno, con grande entusiasmo a spingere il sogno di riportare la squadra in quella serie B che manca dfine degliSessanta.