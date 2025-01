Unlimitednews.it - Dopo il Festival di Sanremo Rai 1 propone “Champagne, Peppino Di Capri”

ROMA (ITALPRESS) – “Non vedo l’ora di vederlo. Cameriere,!” dicediin un videomessaggio inviato alla conferenza stampa di questa mattina. E se lo dice lui c’è da crederci visto che il film che si presentava era “di” di Cinzia TH Torrini (in onda il 18 febbraio su Rai1), cioè la storia della sua vita dall’infanzia in piena Seconda guerra mondiale al 1973, anno della prima vittoria aldicon “Un grande amore e niente più”. In mezzo, il racconto del percorso attraverso decenni fondamentali per la storia del nostro Paese, senza tralasciare il lato più intimo e più fragile di Giuseppe Faiella (questo il suo vero nome) che, grazie al dono dell’orecchio assoluto, ha iniziato a esibirsi a soli quattro anni per i soldati americani di stanza aper aiutare la famiglia e non ha mai smesso.