Panorama.it - Damiano: il nuovo singolo è una cover di Mark Ronson e Miley Cyrus

"Ho scelto Nothing Breaks Like A Heart perché affronta l’amore nella sua forma più complessa: la passione, il dolore e come ognuno di noi vive queste emozioni. Ho cercato di andare oltre la superficie e affrontare senza filtri la complessità di questo sentimento" racconta il frontman dei Maneskin commentando l'uscita del suosolista, remake di un successo del 2018 firmato dae interpretato da. Nella versione diDavid, rispetto all'originale, sono presenti sonorità vintage di strumenti come il theremin, il mellotron e le campane tubolari. "sono due artisti che ammiro immensamente. L’approccio musicale vintage diè intramontabile e sempre fedele alle sue radici., invece, porta con sé il country, ovvero il mondo da cui proviene, Per questa versione, ho voluto attingere invece alle mie profonde radici musicali italiane dando alla canzone un suono evocativo ispirato a Ennio Morricone” aggiunge