Donnapop.it - Cosa c’entra il figlio di La Russa con Fedez? Ecco tutta la verità: dal tentato suicidio all’abbandono della manager in autogrill

Perché ildi Ignazio Laè stato infilato nel calderone mediatico del matrimonio trae Chiara Ferragni?Chi ha seguito la puntata di Falsissimo in cui Fabrizio Corona parlafavola fasulla dei Ferragnez, avrà certamente notato che – sul finire del podcast – il Re dei Paparazzi menziona Ignazio Lae suoApache. Mail ragazzo con il rapper di Rozzano e l’influencer di Cremona?Ricordiamo che Leonardo Apache Laè stato accusato di stupro da una ragazza che si sarebbe svegliata in casa sua dopo una notte di incoscienza, a seguito di un incontro con ildel politico in un noto locale di Milano. Il collegamento fra il giovane e, comunque, sarebbe una donna molto importante per il cantante.Lei è Angelica Montini, la ragazza di cui Federico Lucia sarebbe innamorato da sempre e con la quale ha tradito Chiara Ferragni dall’inizio alla fineloro relazione, con matrimonio e figli annessi.