Romadailynews.it - Cina: stretto di Qiongzhou migliora servizi di traghettamento NEV

Per affrontare la corsa ai viaggi durante la Festa di primavera e gestire al meglio l’afflusso di turisti e veicoli a Hainan, le autorita’ hanno potenziato idiattraverso lodito i moli per garantire la sicurezza del trasporto marittimo. Sono stati inoltre messi in funzione traghetti specificamente destinati al trasporto di veicoli a nuova energia (NEV). Sono stati programmati almeno 20 viaggi al giorno di questi traghetti, che possono garantire l’ingresso o l’uscita dall’isola di 3.500 NEV, durante questo periodo di punta. Agenzia Xinhua