Champions League dove vedere le italiane in campo

Per la prima volta nella storia dellatutte le partite si disputeranno in contemporanea. La nuova formula prevede infatti che i match dell’ottava e ultima giornata si giochino tutti alle 21 domani, mercoledì 29 gennaio, senza più distinzione di slot orario (attualmente sono alle 18:45 e alle 21). Let us cook ?#UCL pic.twitter.com/rxANNkdzyI— UEFA(@) January 29, 2025Le cinqueinDelle cinqueimpegnate, Inter, Milan e Atalanta sono ancora in corsa per qualificarsi direttamente agli ottavi. I campioni d’Italia in carica ospitano il Monaco, mentre rossoneri e bergamaschi saranno impegnati in trasferta rispettivamente contro Dinamo Zagabria e Barcellona. La Juve, che spera nei playoff, ospita in casa il Benfica mentre il Bologna, già matematicamente out, fa visita allo Sporting Lisbona.