Biccy.it - Big sostituto di Emis Killa? Cosa dice il regolamento del Festival e le parole di Conti

si è ritirato daldi Sanremo 2025 dopo essere stato indagato per associazione a delinquere nell’ambito dell’inchiesta Doppia Curva. Ora i Big in gara sono rimasti in 29.deciderà di fare Carloa tal proposito?Ildeldi Sanremo 2025 parla chiaro: se qualcuno si ritira il direttore artistico in questo caso Carlopuò decidere di chiamare qualcun altro. Tempi permettendo. “In caso di esclusione, da qualsiasi motivo determinata, il Direttore Artistico avrà l’insindacabile facoltà – valutate le circostanze del caso e in accordo con Rai – di scegliere ed invitare, laddove le condizioni e le tempistiche consentano l’inserimento in gara, un altro Artista con relativa canzone nuova, ovvero di non procedere ad alcuna sostituzione“. Mancano due settimane all’inizio della kermesse canora, i tempi ci sono tutti.