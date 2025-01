Dayitalianews.com - Stalkerizzato da due donne: “Mandano di tutto a casa, anche 49 carri funebri”

Paolo Zignani, autotrasportatore 57enne residente a Borello, a Cesena, è finito nel mirino di due, una 36enne e la madre, che senza un apparente motivo lo stanno stalkerizzando da 5 mesi, mandando asua di, perfinoper prelevare la salma dell’uomo.L’incubo di Paolo ZignaniL’uomo ha contattato diversi giornali ed è andatoin numerose trasmissioni televisive per raccontare la sua folle e delirante storia. Negli ultimi 5 mesi ha denunciato di essere stato vittima di almeno 800 episodi di stalking, alcunipiuttosto macabri, come l’invio asua diper prelevare la sua salma. Il povero 57enne si vede arrivare ogni giorno servizi non richiesti, come appunto i(uno ogni 3 giorni), maparquet, abiti da sposa, pizze, autospurghi, mazzi di fiori, ambulanze, apriporte e vigili del fuoco.