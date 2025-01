Pronosticipremium.com - Shomurodov-Venezia, ci siamo: più Atalanta che Roma per Raspadori

Sarà complicatissimo parlare solo di campo nei giorni che verranno, con unaimpegnata su diversi fronti di calciomercato in questi ultimi scampoli di gennaio. Dall’intreccio che vede Paredes corteggiato dal Boca e Casemiro come rincalzo, a Bertola come opzione per il post Hermoso, rimane primaria la questione attaccante, laddove Dovbyk è l’unico punto fermo in quanto a bomber d’area. Questo perché ciquasi per la cessione di Eldoral.Come riportato da Gianluca Di Marzio, proseguono serrati i contatti trae lagunari, che hanno accelerato dopo aver accettato l’idea che Pohjanpalo possa da un momento all’altro accettare la corte del Palermo. Manca solo il sì definitivo dei giallorossi, che dovrebbe arrivare a breve dopo che anche l’uzbeko si è convinto che cambiare aria possa fargli bene, per trovare spazio con costanza.