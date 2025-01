Lanazione.it - Riccardo Toncelli è il nuovo presidente del Distretto Tecnologico Manifattura avanzata

Pisa, 28 gennaio 2025 –, amministratore delegato di Dumarey Flowmotion Technologies srl e membro del Consiglio Generale dell’Unione Industriale Pisana con delega alla Innovazione, è stato nominatodeldella Regione Toscana. La nomina dialla guida delche si occuperà di indirizzare e attuare politiche di sviluppo in materia di nuove tecnologie al servizio delle aziende manifatturiere è una conferma, dal momento che il manager di origini livornesi ha ricoperto lo stesso incarico dal 2018. “Ho accettato volentieri questa nuova nomina arrivata dalla Regione – commenta- perché, nel doppio ruolo di amministratore di una importante azienda e di membro dell’Unione Industriale, so bene quanto il settore dellasia importante e connotante per tutta la Toscana”.