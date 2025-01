Ilrestodelcarlino.it - Rapinato e ucciso, si attende il rientro della salma dalla Tunisia

Ladel professor Paolo Corsi, che risiedeva a Roma, ma originario di Ripatransone, aggredito,nella sua seconda abitazione a Sousse, in, la notte tra il 20 e il 21 di gennaio, potrà tornare in Italia. Le autorità tunisine hanno fatto sapere ai familiari, tramite un legale nominato a Sousse, che gli accertamenti sono stati completati. Non è però ancora possibile sapere quando il feretro arriverà a Roma. L’azienda funeraria che si sta occupandopratiche per il rimpatrio, in stretta collaborazione con il Consolato e la Farnesina, non ha comunicato nulla alla ditta Nucci di San Benedetto, che è stata scelta dai nipoti per esperire tutta la documentazione necessaria per riportare il feretro dall’aeroporto di Roma, (non si ancora se Fiumicino o Ciampino).