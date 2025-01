Lanazione.it - Nazi-fascismo, una mostruosità: "No all’odio e all’intolleranza"

Lo sterminio e le persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campisti sono stati al centro dell’intervento con cui il sindaco Pierluigi Peracchini ha aperto, ieri in Sala Dante, la seduta straordinaria del consiglio comunale per il Giorno della Memoria. "Ogni vita di quei milioni di uomini, donne e bambini che subirono le atrocidell’ideologia-fascista era unica e speciale – ha detto –. Oggi il nostro pensiero deve anche raggiungere tutti coloro che, in ogni momento della storia e ancora oggi, in qualunque luogo, hanno visto negata e umiliata la propria dignità e la propria identità". E ha sottolineato la scelta del Comune di proiettare il docufilm” Liliana”, che ripercorre l’infanzia, la deportazione ad Auschwitz e il ritorno a casa della senatrice Liliana Segre, esprimendo la "più ferma condanna ai vergognosi insulti che le sono stati rivolti tramite i social ribadendo l’impegno della Città della Spezia contro ogni forma di odio e intolleranza".