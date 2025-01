Quotidiano.net - Mps e il tentativo di scalata: Mediobanca pronta a bocciare l’offerta

Milano, 28 gennaio 2025 – La forbice del prezzo s’allarga. E di conseguenza si restringono le possibilità che all’Ops di Montepaschi su, finalizzata al delisting di Piazzetta Cuccia, possa aderire il 66,67% del capitale, condizione posta dall’ad Luigi Lovaglio per mandare in porto l’operazione a sorpresa da 13,3 miliardi lanciata venerdì scorso. Ieri a Piazza Affari i titoli dei due istituti hanno continuato a viaggiare in direzione contraria:si è apprezzata dello 0,2%, a 16,5 euro, mentre Mps ha perso un altro 2%, a 6,36 euro. Alberto Nagel, ADalla conferenza stampa di presetazione diPremier per il risparmio delle famiglie, Milano, 16 gennaio 2024. ANSA/DANIEL DAL ZENNARO Il valore delle 2,3 azioni Mps offerte per ogni titoloscende così a 14,63 euro, l’11,3% in meno di quanto vale Piazzetta Cuccia in Borsa.