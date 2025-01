Ilfattoquotidiano.it - Meloni indagata, il saluto del procuratore Lo Voi nell’avviso di garanzia: “Porgo distinti ossequi”

Prima le formule di rito, i codici e l’avviso che gli atti sono stati inoltrati al Collegio per i reati ministeriali del Tribunale dei Ministri. Alla fine, i saluti scritti a mano: “”. Ildi Roma, Francesco Lo Voi, ha deciso di firmare con una penna blu l’avviso direcapitato alla presidente del Consiglio Giorgia, ai ministri Carlo Nordio e Matteo Piantedosi e al sottosegretario Alfredo Mantovano.La scelta del, per quanto irrituale, non ha protetto Lo Voi dall’ordine di scuderia della maggioranza: attaccare i giudici. Dai vice-premier Matteo Salvini e Antonio Tajani fino agli altri membri del governo e a decine di esponenti delle forze politiche lo sostengono, non si contano le reazioni contro su un presunto “uso politico” della magistratura.