361magazine.com - “Linea Azzurri” torna sul piccolo schermo con una nuova entusiasmante edizione.

Dopo il successo ottenuto lo scorso maggio, “sulcon una.Il debutto avverrà su Rai Italia a partire da sabato 8 febbraio, con sei appuntamenti settimanali che accompagneranno gli spettatori fino al 15 marzo. Il programma, ideato da Angelo Maietta (foto allegata) – docente universitario e avvocato affermato che ha saputo coniugare la rigida disciplina del diritto con la creatività del mondo dello spettacolo, dedicandosi con entusiasmo alla produzione televisiva – celebra i protagonisti dello sport italiano attraverso storie di passione, sacrificio e vittorie che hanno fatto sognare generazioni.Ogni appuntamento andrà in onda alle 16:30 (orario di New York), mentre, per chi non potrà seguire la diretta, gli episodi saranno disponibili su RaiPlay il giorno successivo.