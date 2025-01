Ilfattoquotidiano.it - La giunta di Schio cambia idea (ed è un bene): via libera a 15 pietre di inciampo. Sei anni fa aveva definito la proposta “divisiva”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Se la Giornata della Memoria serve per ricordare gli errori del passato (e a non ripeterli), a, in provincia di Vicenza, l’amministrazione è tornata sui suoi passi e ha deciso di installare alcuned’per ricordare i cittadini deportati nei campi di concentramento nazisti: nemmeno seifa la stessarifiutò questain quanto “”.Per comprendere le dinamiche della vicenda bisogna risalire al 2019, quando il Comune, guidato dalla lista civica Noi Cittadini, respinse una mozione della minoranza di centrosinistra, che chiedeva di collocare 15d’per onorare la memoria dei cittadini scledensi deportati nei lager. All’epoca la maggioranza spiegò che una scelta simile avrebbe portato “odio e divisioni”, collegando le vittime del nazismo a quelle dell’Eccidio di(quando un gruppo di partigiani, a guerra finita, fece irruzione nelle carceri e uccise 54 persone, anche collegate al fascismo, come vendetta delle rappresaglie nazifasciste).