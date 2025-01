Lanazione.it - Imprese più sicure in Toscana, ecco quali sono le aziende premiate

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 28 gennaio 2025 - La Regionepremia progetti e pratiche innovative per la salute e lazza sul lavoro: un’iniziativa, rinnovata, per disseminare buoni semi, condividere idee utili e fare prevenzione e formazione, riconoscendo ed apprezzando competenze, esperienze e professionalità. La prima volta è stata nel 2023 e le premiazioni sisvolte il gennaio dell’anno dopo. L’appuntamento si è rinnovato oggi, martedì 28 gennaio, a Palazzo Strozzi Sacrati a Firenze, sede della presidenza della Regione. “Siamo infatti convinti che inci sianoche adottano un approccio efficace, innovativo e reale per la gestione della salute ezza sul lavoro. Vogliamo valorizzare chi si comporta in modo virtuoso affinché possa diventare un esempio per gli altri” commenta il Presidente Eugenio Giani.