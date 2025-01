Thesocialpost.it - Frontale terribile tra auto e camion, spaventoso: purtroppo ci sono vittime

Leggi su Thesocialpost.it

Un tragico episodio ha colpito la provincia di Campobasso in queste ore: a causa di un grave incidente stradale ha perso la vita un uomo. L’evento si è verificato sulla Strada Statale 647, noto snodo viario della zona: unè entrato in collisionecon un’utilitaria, causando la morte del conducente della vettura. La gravità dell’impatto ha determinato un blocco significativo del traffico nelle due direzioni, creando disagi e lunghe attese per glimobilisti.Leggi anche: “Grande come un cocomero”. Ha la tosse e va in ospedale: la scoperta è da brividiDinamica dell’incidenteSecondo le prime informazioni disponibili, l’incidente sarebbe avvenuto durante le prime ore del pomeriggio. A chiamare i soccorsistati alcunimobilisti in transito nella zona: sul posto sirecati i vigili del fuoco per operare nelle operazioni di recupero e messa in sicurezza della zona.