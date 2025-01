Quotidiano.net - Forza e minacce. Gli Stati Uniti sono tornati

Pinto Gli. Il presidente colombiano Gustavo Petro ne ha preso atto. Gli Usa avevano re-inviato alcuni immigrati a Bogotà. Il governo colombiano li ha respinti. Allora Trump ha annunciato sanzioni, dazi e niente visti. Petro prima ha proclamato ritorsioni di ogni tipo, poi è subito tornato indietro. La Casa Bianca ha annunciato trionfalmente che tutte le sue condizioni erano state accettate da Bogotà. Non è una crisi da poco, è un colpo tremendo per Petro, già accusato del disastro economico, di relazioni con il narcotraffico, di sodalizio con il dittatore venezuelano Maduro. Questo mentre l’Eln, la principale narco-guerriglia marxista colombiana (aiutata da Caracas) sta perpetrando massacri nella regione del Catatumbo. L’opposizione e la stampa colombiane, scatenate contro Petro, per il suo filo chavismo e per la politica schizofrenica con Washington,consapevoli della portata globale della questione.