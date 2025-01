Quotidiano.net - Firenze: perturbazione causa allagamenti, appello alla prudenza dalla sindaca Funaro

negli spostamenti eguida". E' l'su X delladiSara. "Una forteimprovvisa sta interessandoe la Città metropolitana. Diversi sottopassi e strade sono interessati da. La situazione è sotto controllo ed in miglioramento", aggiunge la. "La polizia municipale è al lavoro per gestire la mobilità nelle situazioni più problematiche - ha ancora scritto su X laSara-. Anche la tramvia sta registrando alcune difficoltà congamentoFortezza e navette sostitutive per la T1 tra Careggi-Strozzi e Villa Costanza-Porta a Prato; T2 limitata da Peretola a Unità e da San Marco a Poliziano"