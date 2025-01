Cinemaserietv.it - Chi è la donna a cui Fedez avrebbe dedicato Bella Stronza a Sanremo, secondo Corona

A pochi giorni da2025 Fabriziolancia la bomba e spiega che, la canzone di Masini con la quale si esibirà nella serata delle cover ad Angelica Montini, imprenditrice milanese nel settore della moda, con un suo brand, bionda e figlia di famiglia benestante. Angelica,, sarebbe stata il vero amore di, con la quale ha avuto una storia iniziata prima del matrimonio con Chiara Ferragni e proseguita anche durante. Non solo, ma per Angelica Montini,stava per fermare le nozze con Chiara etentato il suicidio, quando lei ha chiuso definitivamente il loro rapporto, a dicembre, poco prima della puntata di Saràin cui il rapper è apparso in TV in evidenti difficoltà.Angelica Montini – fonte LinkedinCome scrive Open, in una serie di episodi del podcast Falsissimo di Fabrizio, su Youtube, si spiega, con tanto di audio dimostrativi, che il 18 dicembre 2024,fa un’apparizione preoccupante a Saràper presentare il suo brano Battito, che porterà al Festival tra pochi giorni.