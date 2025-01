Anteprima24.it - Benevento-Monopoli, designato l’arbitro: ultimo precedente negativo per la Strega

Tempo di lettura: < 1 minutoSarà Roberto Lovison (classe 94’), della sezione Aia di Padova, a dirigere il big-match di lunedì 3 febbraioin programma (20:30) al “Ciro Vigorito”. Si tratta di un fischietto molto giovane, ma che vanta già una notevole esperienza essendo al suo quinto anno in Lega Pro. Due i precedenti con lache risalgono entrambi alla scorsa stagione contro il Foggia (1-0) e nella semifinale di ritorno dei playoff sempre al “Ciro Vigorito” contro la Carrarese (2-2). Si tratta di uno dei profili più interessanti di tutta la classe arbitrale di serie C, motivo che ha spinto ilre Ciampi ad affidargli già tanti match sulla carta molto difficili e con punti pesanti in palio. Per il monday-night il fischietto padovano sarà coadiuvato dagli assistenti Andrea Zezza di Ostia Lido e Ayoub El Filal di Alessandria.