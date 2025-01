Lanazione.it - Accesso in città. Implementata la sorveglianza

VOLTERRAImplementare la videodelle vie diallaper contrastare episodi di illegalità. Questa è l’intenzione della giunta comunale di Volterra che fa sapere di aver preso atto e fatto propri i contenuti delle relazioni tecniche di fattibilità presentatele, di aver approvato lo studio di fattibilità del progetto Volterra Sicura e di disporne la futura attuazione, subordinandone la realizzazione al reperimento dei fondi necessari. "Si tratta di uno strumento di valutazione in più – spiega Giacomo Santi, sindaco di Volterra –. Ed è una misura che serve soprattutto alla luce dell’aumento dei casi di truffa ai danni di alcuni abitanti". Attualmente il Comune di Volterra è dotato di un sistema integrato per il controllo dei varchi Ztl che consiste in 4 telecamere, oltre a un sistema di 2 telecamere al parcheggio del Bastione, 3 alla Pista, 2 nel parco di Piazzale 25 Aprile, 4 al Parco Fiumi, 1 esterna al museo Guarnacci, 1 al passo del Gualduccio e un sistema di 2 all’ascensore del parcheggio Gioconovo.