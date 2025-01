Bergamonews.it - Moio de’ Calvi, voragine sulla provinciale lungo il lago del Bernigolo

Leggi su Bergamonews.it

de’. Si è aperta una piccolade’stradache correildel, in via Mira. L’evento ha creato gravi problemi alla circolazione, anche perché si tratta dell’unica strada per mezzi pesanti che consente di raggiungere lo stabilimento Stella Alpina. Per evitare problemi alla sicurezza stradale, l’area, all’altezza della diga di Valnegra, è stata delimitata e, con ordinanza comunale, è stato istituito il senso unico alternato vietato ai mezzi pesanti.