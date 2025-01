Ilgiorno.it - Lo spettacolo della neve in Valtellina: forti nevicate sulle Alpi, paesi completamente imbiancati

Valchiavenna (Sondrio), 27 gennaio 2025 – Come da previsioni un’intensa perturbazione atlantica sta interessando tutto il Nord d’Italia, Lombardia compresa. Se in pianura e in città queste ore sono caratterizzate da una forte e insistente pioggia, in quota gli scenari si fanno differenti: lasta infatti scendendo copiosa su tutte le, mediamente sopra i 1200-1300 metri con accumuli davvero importanti oltre i 1500-1600 metri. La perturbazione che sta interessando in queste ore alcune zone dell'arcono ha imbiancato nuovamente le montagneValchiavenna, offrendo scenari suggestivi.imbiancato l’ultimo trattoStrada Statale 36 dello Spluga e del Lago di Como come mostrano i video di Local Team all’altezza di Pianazzo, frazione di Madesimo, in provincia di Sondrio.