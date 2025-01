Lanazione.it - La multa ai fiori e le ordinanze di propaganda

Dopo laalla Libreria Ghibellina, l’ordinanza anti allestimenti esterni della giunta Conti contro il “degrado” si è abbattuta contro la fioreria Florart di Borgo largo, ottenendo l’effetto esattamente opposto. Come denunciammo già per la sanzione alla libreria, quell’ordinanza nacque come attacco ai negozi etnici e ora è sfuggita di mano. Succede così quando si governa a spot e con misure fatte solo di. È un’assurdità che dei libri e deivengano trattati come elementi contrari al decoro pubblico. L’assessore Bedini ha ammesso che laalla Ghibellina è inconcepibile, ma non dice quello che dovrebbe dire, ossia che quell’ordinanza era discriminatoria e pasticciata e che va ritirata. Colpisce poi il silenzio dell’assessore Pesciatini, a cui vorremmo chiedere se, anziché adottare misure per mettere i commercianti più in difficoltà di quello che già sono, intenda magari sostenerli e supportarli in qualche modo".