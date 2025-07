Riconferma supplenti sostegno 2025 26 ecco come richiedere la priorità nella domanda per le max 150 preferenze Domanda dal 17 luglio

Se sei un docente di sostegno pronto a confermare la tua supplenza per l’anno scolastico 2025/26, questa guida è pensata per te! Con il termine per la presentazione delle domande dal 17 luglio e la possibilità di indicare fino a 150 preferenze, conoscere le procedure e i requisiti diventa fondamentale per garantirsi una posizione prioritaria. Ecco come richiedere la priorità nella domanda e assicurarti un ruolo stabile nel prossimo anno scolastico.

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha pubblicato il DM n. 32 del 26 febbraio 2025 "Misure finalizzate a garantire la continuità dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno per l’anno scolastico 20252026". Come avviene la procedura e la fase di nomina. L'articolo Riconferma supplenti sostegno 202526, ecco come richiedere la priorità nella domanda per le max 150 preferenze. Domanda dal 17 luglio . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: domanda - sostegno - riconferma - supplenti

Bonus anziani, via al sostegno da 850 euro al mese: requisiti, come fare domanda e quando arriva - Il bonus anziani da 850 euro al mese è finalmente attivo, fornendo un importante sostegno agli over 80 fragili con redditi bassi.

La continuità sul sostegno nel 2025/26 sarà attribuita se il docente è nominabile nel bollettino zero, indipendentemente dalla nomina 2024/25 Vai su Facebook

Supplenze docenti a.s. 2025/26: 150 preferenze, apertura prevista il 17 luglio [Schede]; Riconferma supplenti sostegno 2025/26, prossimo passo sarà la disponibilità (vincolante) nella domanda per le max 150 preferenze; Conferma dei supplenti su posto di sostegno, illustrate ai sindacati le istruzioni operative in via di emanazione.

Supplenze docenti 2025/26: domande 150 preferenze e prima fascia GPS sostegno dal 17 luglio. Mini call veloce 14-19 agosto. CIRCOLARE - Il Ministero dell'istruzione e del merito ha diffuso la circolare annuale con le istruzioni e indicazioni operative per l'attribuzione ... Secondo orizzontescuola.it

Circolare supplenze 2025/2026, domande dal 17 al 30 luglio: tutte le indicazioni su immissioni in ruolo, mini call veloce e interpello - Dopo l’incontro di ieri, 8 giugno, tra Ministero e sindacati, la Flc Cgil ha pubblicato le indicazioni relative alla stipula dei contratti a tempo determinato per il prossimo anno scolastico 2025/26: ... Da tecnicadellascuola.it