Fine vita l' annuncio di Laura Santi | Superata la soglia delle firme necessarie per la proposta di legge regionale sul suicidio assistito

Con determinazione e passione, Laura Santi annuncia un traguardo fondamentale: oltre 3.000 firme per la legge regionale Liberi Subito in Umbria. Un passo decisivo verso il diritto al fine vita dignitoso, che permette di regolare con chiarezza tempi e modalità di accesso al suicidio assistito per chi si trova nelle condizioni stabilite dalla Corte Costituzionale. È una vittoria di civiltà e umanità che apre nuove speranze e riflettori su una questione di estrema delicatezza.

"Ce l'abbiamo fatta, abbiamo raggiunto le 3.000 firme necessarie per la nostra proposta di legge regionale Liberi Subito in Umbria, che consente di regolamentare tempi e modalità di accesso al suicidio medicalmente assistito per chi già è nelle condizioni sancite dalla Corte Costituzionale". 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

