SpongeBob – Un’avventura da pirati | trailer del film evento prossimamente al cinema!

Preparatevi a navigare in un mare di risate e avventure con SpongeBob – Un’avventura da pirati! Eagle Pictures svela il trailer ufficiale di questo nuovo film d’animazione, che promette di catturare grandi e piccini con una storia epica e divertentissima. Siete pronti a scoprire se SpongeBob avrà il coraggio e il cuore di un vero pirata? L’attesa sta per finire: il cinema vi aspetta per un’esperienza indimenticabile!

Eagle Pictures ha rilasciato il trailer ufficiale di SpongeBob – Un’avventura da pirati, il nuovo film d’animazione che porterà la celebre spugna di Bikini Bottom sul grande schermo per un’epica e divertentissima avventura in mare aperto. Il film è atteso prossimamente al cinema. In questa nuova storia, SpongeBob è deciso a dimostrare di avere il cuore di un vero eroe, soprattutto agli occhi del severo Mr. Krabs. Per farlo, si lancia in una missione per rintracciare nientemeno che l’Olandese Volante, un leggendario pirata fantasma che terrorizza gli abissi oceanici. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

