Sanità | farmacia dei servizi Uap chiede un tavolo aperto e trasparente

La sanità privata italiana si mobilita: Sanit224, la farmacia dei servizi UAP, chiede un tavolo aperto e trasparente per affrontare le sfide del settore. L’Unione nazionale Ambulatori, Poliambulatori, Enti e Ospedalità Privata ha preso atto dell’incontro del 8 luglio al Ministero della Salute, evidenziando l’urgenza di dialogo. È fondamentale ascoltare tutte le voci per garantire un sistema sanitario equo e sostenibile, perché solo così si potranno costruire soluzioni condivise e durature.

L'Unione nazionale Ambulatori, Poliambulatori, Enti e Ospedalità Privata prende atto dell'incontro tenutosi l'8 luglio presso il Ministero della Salute con il Ministro Orazio Schillaci, il Sottosegretario Marcello Gemmato, FOFI, Federfarma, Federlab e FNOB. L'Associazione contesta con fermezza il me.

Telemedicina in farmacia salva una vita a Parolise, Alaia: "La sanità di prossimità funziona" - La telemedicina in farmacia dimostra di poter salvare vite, come avvenuto recentemente a Parolise. Alla farmacia 'Sant’Elena', un mal di testa e una pressione alta rilevata hanno portato a un intervento tempestivo, potenzialmente decisivo per la vita del paziente.

