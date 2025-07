In Australia campagna shock contro il vino | Riduci i tuoi consumi per ridurre i rischi di cancro

In Australia, una campagna shock del Cancer Council denuncia i rischi del consumo eccessivo di vino, con immagini forti e video Youtube che sconvolgono l’opinione pubblica. L’iniziativa mira a sensibilizzare sui rischi di cancro legati al bere, ma ha scatenato l’ira dell’industria vitivinicola, che la considera fuorviante e polemica. È un dibattito acceso tra salute pubblica e tradizione, che invita a riflettere sul vero ruolo del vino nella nostra società.

Tram tappezzati di immagini di calici e video Youtube fortemente impattante. L'iniziativa del Cancer Council fa arrabbiare l'industria vitivinicola: "Campagna fuorviante. Così il vino diventa il colpevole simbolico". 🔗 Leggi su Gamberorosso.it

