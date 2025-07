Sette cose che dovete sapere di Fabio Fognini che a Wimbledon dice addio al tennis | Dopo tante sofferenze è il momento giusto per lasciare

Fabio Fognini, il talento italiano del tennis, dice addio al suo amatissimo sport dopo anni di emozioni, vittorie e sofferenze. Allo storico match contro Carlos Alcaraz a Wimbledon, ha lasciato il campo tra standing ovation, suggellando un percorso straordinario. Questa partita rappresenta non solo un addio, ma anche un tributo a una carriera vissuta con passione e ribellione. Ecco sette cose che dovete assolutamente sapere su un campione che ha scritto la storia del tennis italiano.

