Afterhours live 2025 | la storica reunion tocca Milano tra pogo poesia e psicoterapia generazionale

Perché nulla è più elettrizzante di un ritorno alle radici, unendo generazioni e stili in un’esplosiva reunion che promette di lasciare il segno. Afterhours Live 2025 porta Milano al centro di un evento imperdibile, dove poesia, poesia e psicoterapia generazionale si intrecciano in un palco che sarà testimone di emozioni autentiche e ricordi indimenticabili. Un’occasione unica per rivivere la magia di un’epoca e riscoprire il potere della musica dal vivo.

Se il mondo intero celebra proprio in questi giorni la reunion delle reunion (leggi Oasis), il rock alternativo italiano si gode simultaneamente il ricongiungimento dei ricongiungimenti targato 2025, vale a dire quello degli Afterhours: la band è infatti tornata a suonare in giro per celebrare il ventennale di “Ballate per piccole iene”, il loro ottavo album in studio, quello che li consacrò (raggiunse il 2º posto nella classifica FIMI). Perché parliamo di una storica reunion di casa nostra? Perché Manuel Agnelli (voce, chitarre e tastiere) ha mollato per l’occasione la fastosa formazione dell’ultimo decennio e più, per riunirsi al “fratello” Giorgio Prette alla batteria, ad Andrea Viti al basso e a Dario Ciffo al violino e alle chitarre: la formazione, appunto, che incise il disco del 2005. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

