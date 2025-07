Quel che la morte di don Matteo Balzano fa ronzare in testa come uno sciame irrequieto

quel che la morte di don Matteo Balzano suscita nel nostro cuore è un turbine di emozioni che non si può ignorare. In un momento di silenzio e rispetto, sentiamo anche il bisogno di trovare un senso, un appiglio tra le parole ovvie e il silenzio troppo difficile da affrontare. Come ricordava Luigi Serenthà, in questa fase di lutto, è fondamentale cercare un equilibrio tra il parlare e il lasciar parlare il cuore.

Hai voglia a dire che questo è il tempo del silenzio e del rispetto. Lo è, senza dubbio: ma dal virale diffondersi della notizia della morte di don Matteo, questo è anche un tempo nel quale abbiamo bisogno di ritrovare un filo al quale aggrapparci. Come scriveva il teologo e rettore dei seminari milanesi Luigi Serenthà, tra il possibile rischio di cadere in parole ovvie e convenzionali e l’impossibile impresa di addentrarsi in spiegazioni che vengano a capo del “perché?”, è possibile ricorrere allo strumento umile della risonanza, che non scoraggia il rischio del confronto personale con un tema, ma è al tempo stesso consapevole del limite che quell’impresa ha. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Quel che la morte di don Matteo Balzano fa ronzare in testa come uno sciame irrequieto

In questa notizia si parla di: morte - matteo - balzano - ronzare

Matteo Marcato, i preparativi del battesimo del figlio e la morte a 34 anni nell'incidente contro un furgone: «Era così orgoglioso del suo bambino» - Il tragico destino di Matteo Marcato, a soli 34 anni, ha scosso la comunità di Spinea. Mentre si preparava a celebrare il battesimo del suo adorato figlio, un incidente con un furgone ha interrotto bruscamente la sua vita.

Quel che la morte di don Matteo a Balzano fa ronzare in testa come uno sciame irrequieto.

Esequie di don Matteo Balzano, mons. Brambilla: «Cosa dice a noi questa morte?» - Martedì 8 luglio, nella Collegiata di Cannobio , gremita come raramente accade, si sono celebrate le esequie di don Matteo Balzano, il sacerdote di 35 anni che ha posto fine alla sua vita il 5 luglio ... Da informazione.it

Don Matteo Balzano, i funerali del prete morto suicida. Le lacrime dei suoi ragazzi: «Un arcobaleno dopo il temporale, eri un amico» - La comunità si è stretta ai funerali del sarcedote, celebrati nella collegiata di ... Riporta msn.com