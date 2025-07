Milan Ricci incanta tutti | il retroscena sul trasferimento in casa rossonera

Il mondo del calcio è in fermento: il trasferimento di Ricci al Milan ha sfiorato il sogno ad occhi aperti dei tifosi rossoneri. Con entusiasmo e determinazione, il giovane talento ha svelato in conferenza stampa il retroscena che ha reso possibile questa svolta epocale nella sua carriera. Le sue parole sono il primo capitolo di un nuovo entusiasmante capitolo per il Milan e i suoi tifosi, pronti a vivere una stagione da protagonisti.

Samuele Ricci ha oggi parlato, in conferenza stampa, come nuovo giocatore del Milan e ha svelato anche un retroscena sul trasferimento. Il Milan ha accolto ufficialmente nella famiglia rossonera Samuele Ricci: il giocatore si è trasferito a Milano da Torino ed è pronto per vivere uno step importante della sua carriera. Di seguito le parole arrivate in conferenza stampa per il suo arrivo a Milanello. Milan, le parole di Ricci in conferenza stampa: ecco come sono andate le cose. Samuele Ricci, in conferenza, ha dichiarato: “Questo è il momento migliore della mia carriera. Il Torino mi ha dato tanto, ho già ringraziato con un post social per tutto questo percorso. 🔗 Leggi su Rompipallone.it