87% di Gerusalemme Est occupata da Israele al via demolizioni e pulizia etnica dei palestinesi per costruire nuovi insediamenti - VIDEO

L’occupazione di Gerusalemme Est, con il 87% sotto il controllo israeliano, si fa sempre più invasiva: demolizioni e pulizia etnica ai danni dei palestinesi sono in atto per far spazio a nuovi insediamenti. Le torri residenziali sorgeranno sulle rovine delle case demolite, finanziate da fondi pubblici israeliani o donatori internazionali filo-sionisti. Un passo che rischia di compromette irreparabilmente il fragile equilibrio della città.

Le torri residenziali verranno costruite sulle rovine delle case palestinesi demolite e saranno finanziate con fondi pubblici israeliani o da donatori internazionali filo-sionisti 87% di Gerusalemme Est è ormai sotto occupazione israeliana. Con l'approvazione di un nuovo piano edilizio, le au.

