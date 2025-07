Incendio in un appartamento nel Milanese | 12 famiglie evacuate sul posto i vigili del fuoco

Un incendio improvviso ha scosso il cuore di Villa Cortese, nel milanese, coinvolgendo un appartamento al secondo piano di via Alberto Da Giussano. La pronta risposta dei vigili del fuoco ha portato all’evacuazione di dodici famiglie e alla chiusura temporanea della strada, garantendo la sicurezza di tutti. Fortunatamente, non si registrano feriti o intossicati. Ecco cosa è successo e come si è svolta la situazione. Continua a leggere.

Oggi pomeriggio è scoppiato un incendio in un appartamento al secondo piano di via Alberto Da Giussano a Villa Cortese (Milano). Evacuate 12 famiglie. Per motivi di sicurezza la strada è stata chiusa, ma al momento non risultano esserci feriti o intossicati. Il video delle fiamme e della colonna di fumo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: incendio - appartamento - famiglie - evacuate

Londra, incendio nell’appartamento del primo ministro britannico Keir Starmer - Nelle prime ore del mattino del 12 maggio, un incendio ha interessato l'appartamento londinese del primo ministro britannico Keir Starmer, nel nord della capitale.

Gravissimo il ferito estratto dalle macerie del crollo di Torre del Greco. Distrutto da un'esplosione un appartamento del centro storico, evacuate cinque famiglie Vai su Facebook

Incendio in appartamento, 12 famiglie evacuate nel Milanese; Incendio nel Milanese, fiamme in un appartamento: evacuate 12 famiglie; Incendio in un appartamento nel Milanese: 12 famiglie evacuate, sul posto i vigili del fuoco.

Incendio in appartamento, 12 famiglie evacuate nel Milanese - Dodici famiglie sono state evacuate a causa di un incendio scoppiato in un appartamento di via Alberto Da Giussano a Villa Cortese, in provincia di Milano. Come scrive ansa.it

Incendio in un appartamento nel Milanese: 12 famiglie evacuate, sul posto i vigili del fuoco - Oggi pomeriggio è scoppiato un incendio in un appartamento al secondo piano di via Alberto Da Giussano a Villa Cortese (Milano) ... Segnala fanpage.it